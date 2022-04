El video de Amber Heard que muestra a Johnny Depp golpeando paredes y destrozando vasos

Continúa el juicio que tiene como protagonistas a Amber Heard y a Johnny Depp, quien fue denunciado por la actriz por agresiones durante su relación. Ante esto, el actor la demandó por difamación y, como respuesta, ella interpuso una contrademanda.

Esta semana, el intérprete de 58 años subió al estrado a entregar declaraciones y se le ha hecho ver imágenes y videos que dejan registros de conductas que son usadas por Heard como pruebas de su actitudes violentas.

Es justamente uno de esos archivos el que se ha viralizado en redes sociales, donde se aprecia el momento en que la actriz de Aquaman y La Chica Danesa, entre otras, graba a su ex pareja cuando éste las emprende contra varios inmuebles de su casa en Hollywood, los que golpea en repetidas oportunidades mientras toma copas de vino.

“Nada ocurrió esta mañana”, le dice la actriz, mientras de fondo se escuchan vasos romperse.

“No dije nada esta mañana, lo único que hice fue pedir perdón”, agregó, ante lo que Depp replicó “¿algo te pasó a ti esta mañana? No lo creo” y rompió otro vaso.

“Estas loca, estás loca“, se escucha decir al actor, a lo que Heard le preguntó si se había tomado toda la botella de vino en un par de horas.

Es en ese momento en que él descubrió que está siendo filmado, por lo que inmediatamente golpeó la mesa, tomó el dispositivo y lo dejó lejos, evidentemente molesto.

“Estás destrozando las cosas“, le recriminó Heard, quien volvió a buscar el celular para apagarlo.

Video shown of #AmberHeard recording #JohnnyDepp slamming cupboards and other objects. Depp discovers her recording. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/U3DNPgb6N0

— Cathy Russon (@cathyrusson) April 21, 2022