María José Quintanilla muestra emocionante momento que vivió con una fan: “Me siento viva y agradecida”

Con apenas 12 años, María José Quintanilla ingresó al programa Rojo: Fama Contrafama y, desde entonces, se ha convertido en una de las cantautoras más queridas y reconocidas del país gracias a su carisma y cercanía con el público.

Así lo demuestran las masivas convocatorias a sus conciertos a lo largo y ancho del país, probando que sus cerca de 20 años de trayectoria y montones de discos de platino no han sido cosa de suerte.

En ese sentido, la intérprete de Fue difícil compartió un emocionante momento que vivió en pleno concierto con una fan, que se acercó improvisadamente hasta el escenario para demostrar su admiración.

Por tal motivo, Quintanilla compartió el video en sus redes sociales y agradeció el cariño que recibió por la mujer. “Anoche en Lebu nos pasó algo hermoso. Esta mujer llegó al escenario con tanta emoción y energía. Este gesto representa para mí la escencia de lo que hago“, escribió en Instagram.

“Ese amor que generamos entre todas y todos me hace sentir viva y agradecida“, expresó también. “Señora hermosa, no sé cómo se llama, pero de corazón, quiero decirle gracias por tan hermoso abrazo, por sus ojos que me llenaron el alma“, dijo para finalizar el emotivo escrito.

Aunque todavía no se conoce la identidad de la fanática de la Región del Biobío, sin duda, protagonizó un momento que tanto ella como la artista difícilmente olvidarán. Hasta ahora, son 500 mil las reproducciones que acumula el video, dando cuenta de lo emocionante que fue el momento.

Revisa el video a continuación: