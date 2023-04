La hilarante reacción de Naya Fácil al ser “funada” por polémico quiebre amoroso: “No sé quiénes son la verdad”

Naya Fácil nuevamente está en el ojo del huracán y se ha convertido en uno de los temas más comentados debido a una particular acusación que surgió las últimas horas en redes sociales

Si hace unos días se hizo viral por un furioso descargo en contra de un cuidador que lavó su auto sin autorización, ahora, internautas la tacharon como la culpable del quiebre sentimental entre Taylor Swift y su ex pareja, Joe Alwyn, tras 6 años de relación. Todo como una broma, por supuesto.

“Necesito saber por qué carajo me están funando en no sé qué país por infidelidad. Estoy acá en mi cama y de repente la gente me empieza a decir que soy trending topic“, expresó la influencer en sus historias de Instagram.

¿El motivo? Inmediatamente después que medios estadounidenses confirmaron la ruptura entre la cantante y el actor británico, distintas páginas de memes comenzaron a bromear con que la creadora de contenidos chilena habría tenido un apasionado affair con Alwyn.

Sin embargo, la broma no pasó desapercibida e inclusive llegó a los fans internacionales de la artista, quienes preguntaron en masa quién era Naya luego que fuera incluida como la nueva pareja del actor en su página oficial de Wikipedia.

Por tal motivo,Naya se enteró la noche de este lunes sobre el rumor y desmintió tajantemente haber sido patas negras. También, negó conocer tanto a Swift como a su ahora ex pareja. “No sé quién es ese Joe, esa Teylar Suil, no sé quiénes son”, afirmó.

JAJAJJA que es naya facil??? pic.twitter.com/lAljcI8rf9 — Fran lvs Michi (@iazahagalle) April 10, 2023

“Yo no me involucro en problemas, me involucran. Recién estoy enterándome de esta situación. Quiero aclarar públicamente que no conozco a ese tal Joe, no sé quién es la verdad”, recalcó en la red social.

De esta forma, Naya Fácil se desligó del asunto y dejó en claro no tener ningún tipo de relación con las superestrellas. A pesar de ello, su nombre se mantiene dentro de las tendencias a causa de las especulaciones, que resultaron ser totalmente falsas.

Mira el video a continuación: