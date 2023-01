Así fue el rescate de Jeremy Renner tras accidente con quitanieves: Vecino le habría salvado la vida

(EFE/CHV Noticias) – El actor estadounidense Jeremy Renner fue operado este lunes y permanece en la unidad de cuidados intensivos tras el accidente que sufrió el domingo con una máquina quitanieves.

Según los últimos detalles publicados por la revista People, el actor y productor -que interpreta a Hawkeye en las películas de la Marvel- se encuentra “en estado crítico pero estable” tras haber salido de una cirugía, consecuencia del “traumatismo torácico y las lesiones ortopédicas” que sufrió por el accidente, confirmó su representante.

El suceso se produjo el domingo en su casa en Reno, en el estado de Nevada, y tras el incidente el actor de 51 años fue trasladado por aire a un hospital cercano donde fue intervenido quirúrgicamente.

Con el pasar de las horas, el portal TMZ dio a conocer las imágenes del momento exacto del rescate del actor mediante esta aeronave.

De acuerdo con lo que se puede observar, el helicóptero se elevó desde el bosque cubierto de nieve, cargando al intérprete para su oportuna atención.

Paralelamente, vecinos indicaron al medio mencionado que la máquina quitanieve pasó por encima de la pierna de Renner, provocándole lesiones graves que derivaron en una hemorragia.

Uno de los testigos, quien es médico de profesión, intervino en la situación para detener el flujo de sangre y así salvar su vida.

The moment Jeremy Renner was airlifted to hospital after running over his own leg with snowcat while plowing driveway at his Lake Tahoe ranch pic.twitter.com/blxngFBT8h

— sync (@syncmedia24) January 2, 2023