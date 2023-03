“Soy fan de la canción”: El viral de Princesa Alba que originó su colaboración con estrella del K-Pop BIBI

Este viernes, Princesa Alba dio un importante salto en su carrera tras colaborar con la estrella del K-Pop, BIBI, quien la invitó a participación del remix del hit “BIBI Vengeance” junto a la rapera estadounidense Baby Tate.

Un paso gigante que consolida el enfoque internacional de una carrera que ya la ha llevado a triunfar en Chile, y que entre marzo y abril la llevará de regreso a México para presentaciones en Monterrey y Querétaro.

Esta trascendental alianza comenzó a gestarse desde que el sello discográfico de la intérprete coreana, 88Rising, empezara a seguir a la cantante chilena en redes sociales tras haber publicado un challenge en TikTok sobre el track original de BIBI.

“Me acuerdo que un 3 de enero o algo así me llega un mail que se pudo haber ido a spam y me dicen: ‘Hey, te estamos hablando desde el sello de BIBI, queremos que participes en el remix de BIBI Vengeance’, que es la canción en la que estoy participando ahora y con la que yo había hecho un Tiktok”, explicó la artista.

En distintas instancias, la joven ha dejado claro su gusto por la música K-Pop, reconociendo su influencia que incluso la llevó a publicar el track titulado K-Pop Star en la versión deluxe de su debut “Besitos, cuídate”.

“Estoy muy, muy contenta porque yo de verdad soy fan de la canción. O sea, hice ese TikTok en modo fan y terminó plasmándose en este featuring que también suma a Baby Tate, a quien también escucho regularmente. Entonces cuando me invitaron al remix fue como ‘wow, no me la puedo creer’”, comentó emocionada.

El video que originó esta sorpresiva colaboración fue publicado el 25 de noviembre de 2022, donde se muestra a Princesa Alba recreando la coreografía del hit coreano.

El registro desató una ola de comentarios de los usuarios, quienes desde ese entonces pedían un encuentro musical entre ambas artistas. “Colaboración porfa”, “devoraste”, “dale tu corte” y “necesito esa colaboración”, fueron parte de las reacciones.

Revisa el video acá: