Fue detenido: Viralizan video de vocalista de Ke Personajes tras sufrir brutal golpiza

Medios argentinos informaron la detención de Emanuel Noir, vocalista de la banda Ke Personajes, luego de protagonizar una pelea callejera durante este fin de semana.

Según los primeros antecedentes, el hecho ocurrió este sábado 16 de diciembre en la localidad de Concepción del Uruguay, en la ciudad de Entre Ríos, Argentina.

El cantante habría querido interceder en la agresión que sufría una mujer por parte de un hombre, enfrentando a este último usando una manopla.

Fue en ese contexto que el artista recibió una dura golpiza por parte del sujeto, quedando imposibilitado de pararse por unos segundos.

Vocalista de Ke Personajes sufrió golpiza

De acuerdo a un video viralizado en redes sociales, se observa a Emanuel Noir tirado en el suelo tras recibir los golpes del hombre.

El registro también se muestra al cantante intentando pararse, mientras es asistido por dos mujeres.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de éxitos como Adiós Amor y Oye Mujer compartió una serie de mensajes que estarían relacionados a este conflicto.

“Lo que opinen me importa poco, mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se le pegue a una mujer“, aseveró en una historia.

Luego, en una siguiente publicación, Noir escribió: “todo el mundo es perfecto y los únicos errores son míos?”.

Revisa el video acá (imágenes sensibles):

Concepción del Uruguay: Emanuel Noir, el cantante de Ke Personajes, protagonizó una pelea. El artista se bajó de su auto con una manopla y le pegó a otro hombre. Este sujeto le devolvió la agresión con una trompada que lo noqueó. Fue detenido por la policía de Entre Ríos. pic.twitter.com/V3hun5wWTo — Nueva Data (@NuevaDataOk) December 17, 2023

📌 El cantante de Ke Personajes, Emmanuel Noir, fue detenido luego de protagonizar una pelea en la vía pública en Argentina. ▪️ Aparentemente la discusión comenzó cuando el artista se bajó de su auto, con una manopla en la mano, y empezó a pelear con otro hombre. 🔸 Como… pic.twitter.com/iJYuCfGIXK — Trece (@trecepy) December 17, 2023

