Viña 2024: Qué artistas se presentan HOY martes en la tercera noche del festival

Este martes 27 de febrero continúa el Festival de Viña 2024 con su tercera noche, luego del exitoso paso de Andrea Bocelli y Miranda! en el escenario de la Quinta Vergara. Un certamen que promete seguir haciendo disfrutar al público y los televidentes.

Este evento musical de talla internacional, que esta vez tiene un enfoque solidario producto de los incendios, tendrá nuevamente en su escenario a dos importantes bandas y un humorista, que tendrá la misión de sacar carcajadas entre los presentes.

¿Quiénes se presentan HOY martes 27 en Viña 2024?

Maná

Esta banda mexicana liderada por Fher Olvera, su vocalista, son los encargados de abrir la tercera noche de Viña 2024.

Un paso por la Quinta Vergara que marca su regreso oficial al certamen, luego que en 2023 cancelaran su show a último momento.

La agrupación de rock y pop latino surgió en 1986, consolidando así casi 40 años de trayectoria, y ha dejado a su paso grandes éxitos como Labios compartidos y Oye mi amor. Inclusive, en 2018 recibió un homenaje en los Latin Grammys.

Luis Slimming

En tanto, el humor estará marcado por este comediante que ya triunfó en el Festival de Olmué 2023.

También conocido como “Don Comedia”, Slimming es un conocido guionista que ha estado detrás del éxito de otros humoristas nacionales, como Stefan Kramer y Edo Caroe.

Pero además su faceta de comedia ha podido desplegarse en versión podcast junto a El Sentido del Humor, siendo galardonado como el mejor del país en la última edición del Copihue de Oro.

Men at Work

Finalmente, estabanda australiana estará a cargo de cerrar la tercera jornada de Viña 2024.

Con una trayectoria que data desde 1978, la agrupación ochentera regresa a los escenarios nacionales después de 25 años a deleitar con éxitos como Down Under y Who Can It Be Now?.

En este paso por la Quinta Vergara, la banda de rock consolida un reencuentro después de su última separación en 2012.

