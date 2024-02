¿Qué cantarán Maná y Men at Work en Viña 2024? Este es el setlist de las bandas de HOY en el Festival

Este martes 27 de febrero se viene la tercera noche del Festival de Viña del Mar, una jornada que promete deleitar al público de la Quinta Vergara con dos artistas con gran trayectoria internacional.

Por otro lado, desde el humor Luis Slimming tendrá la tarea de entretener al “Monstruo” que despertó, luego de la rutina de Javiera Contador el lunes.

¿Quiénes se presentan este martes 27 en Viña 2024?

En encargado de abrir la noche es Maná, banda mexicana liderada por Fher Olvera. La agrupación de rock y pop latino fundada en 1986, acumula casi 40 años de trayectoria y traerá sus mejores hits al escenario de la Quinta Vergara.

Por otro lado, el acto designado para cerrar la jornada estará a cargo de la banda australiana Men at Work, esta agrupación ochentera promete hacer bailar a la Quinta con éxitos como Down Under y Who Can It Be Now?

El Setlist Maná en Viña 2024

De acuerdo con el sitio setlist.fm, este es el listado de canciones que Maná presentó el 20 de febrero en Buenos Aires, como parte de su tour “México lindo y querido” y que probablemente presente en Viña 2024.

Manda una señal De pies a cabeza Corazón espinado (Cover) Ángel de amor Labios compartidos ¿Dónde jugarán los niños? Vivir sin aire Bendita tu luz Mariposa traicionera Se me olvidó otra vez (cover) Oye mi amor El Rey (Cover) Te lloré un río Huele a tristeza Eres mi religión Me vale En el muelle de San Blas Clavado en un bar Rayando el sol (encore)

Setlist Men at Work en Viña 2024

De acuerdo con el sitio Setlist.fm, estas son las canciones que Men at Work presentó el 25 de febrero en Lima, Perú y que seguramente repetirá en la Quinta Vergara esta noche.

Touching the Untouchables No Restrictions Come Tumblin’ Down Can’t Take This Town Down by the Sea Everything I Need Blue for You I Can See It in Your Eyes Dr. Heckyll & Mr. Jive No Sign of Yesterday Who Can It Be Now? Underground Catch a Star Upstairs in My House Overkill It’s a Mistake Perro callejero (cover) Down Under Waiting for My Real Life to Begin (encore) Into My Life (encore) Be Good Johnny (encore) Love Is the Sweetest Thing (encore)

