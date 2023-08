El desconocido y cercano vínculo de Américo con el Papa Francisco: “Tuvimos muchas conversaciones”

Américo sorprendió y dio a conocer un especial y hasta ese momento desconocido vínculo que tiene con el Papa Francisco y el Vaticano, el hogar del sumo pontífice, donde ha estado en un par de oportunidades.

El cantante estuvo invitado en el programa Not News de Vía X y que conduce Nicolás Larraín. Ahí el ariqueño dio detalles de sus encuentros con la máxima autoridad de la religión católica.

“He compartido con él, también conocí al Papa Benedicto XVI. Conozco el Vaticano y he estado cenando dos veces con el Papa Francisco. Después tuve la suerte de estar con él, de manera independiente, porque presenté una canción cuando él vino a Chile (enero de 2018)”.

“También llevé un disco importante para que me lo firmara, pero ahí hice la fila como todos los demás, así que he compartido con él”, agregó.

¿Cómo Américo conoció el Vaticano y al Papa Francisco?

Todo se dio gracias al nexo y la ayuda de un reconocido futbolista. “En esta búsqueda de preguntas existenciales, me ayudó un amigo del fútbol, Jaime Valdés”. Cabe mencionar que “Pajarito” jugó 13 temporadas en Italia.

De esta manera, el intérprete de “Que levante la mano” conoció al Padre Mauro, una persona importante dentro del Vaticano y con quien formó una linda amistad.

“Él me ayudó muchísimo y lo sigue haciendo. Tuvimos muchas conversaciones, viajes por aquí y por allá, hasta que me tocó visitarlo en Roma“, afirmó sobre el religioso.

“Yo no sabía que era el segundo a bordo, es decir, era el secretario del que sigue al mismísimo Papa Francisco. Me invitó a ir y fue sorprendente, no tuve que hacer fila y conozco el Vaticano por dentro“, contó el cantante nacional.

Revisa acá la entrevista completa

Síguenos en