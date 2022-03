La modelo e influencer chilena Kel Calderón, compartió durante la tarde de este jueves, con sus más de 1.7 millones de seguidores en Instagram, un compromiso al que asistió. “Hoy vine a probar un tratamiento nuevo que se llama intradermoterapia”, fue lo que comenzó diciendo en sus historias.

Posteriormente, Calderón se sacó una foto lateral en la que dio cuenta de la zona en la que iba a aplicar la intervención estética. “Vine particularmente por ‘esa’ grasita localizada, pero el tratamiento se puede hacer en cualquier lugar del cuerpo (guatita, muslos, papada, etc.)”, aseguró.

Pocos minutos más tarde, publicó una imagen en la que ya se encontraba recostada sobre la camilla y la zona del brazo en la que se iba a proceder, marcada con un círculo. “Jamonsín listo para empezar a desaparecer”. Tras haber mostrado aquello, emitió un recordatorio en relación a que “estos tratamientos menos invasivos necesitan de varias intervenciones para mostrar resultados, así que hay que tener paciencia”

“Video no apto para personas sensibles”. Así rotuló el siguiente registro, en que a pesar de haberle aplicado un efecto blanco y negro, se aprecia claramente como una aguja entra en su piel. “Se ve muy doloroso, pero en verdad no me dolió nada, porque la aguja es muy pequeñita”, declaró la modelo.

Revisa acá parte de los registros que compartió Kel Calderón