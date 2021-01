Este sábado, Carolina “Rancherita” Molina denunció haber sido víctima de una agresión el pasado 31 de diciembre.

“Sufrí un violento ataque y agresión física y verbal por parte de dos mujeres”, dijo la Rancherita. Según ella, las implicadas rompieron la puerta de su hogar e ingresaron sin su autorización.

Carolina se encontraba sola al momento del suceso. “Me atacaron sin motivó alguno con golpes de puño, patadas y con elementos de vidrio contundentes”, contó. Por otro lado, las mujeres sustrajeron documentos y dinero efectivo que encontraron en la casa de la Rancherita.

Además, dijo que las supuestas implicadas la habían amenazado por mensajes durante todo el 2020. “Cuento con todas las pruebas de amenazas de parte de esta persona junto con grabaciones y videos que comprueban lo ocurrido”, dijo.

Carolina ya constató lesiones e interpuso una querella. Aún así, decidió publicarlo en su Instagram con una serie de fotos que revelan sus lesiones: hematomas en la boca, ojos, espalda y piernas.

“Hago está denuncia pública ya que al momento de concurrir a Carabineros no se me dio el trato correspondiente. No vinieron a mi casa a corroborar la violación de morada ni los destrozos que hicieron en ella, ni tampoco se hicieron los procedimientos debidos”, acusó.

Finalmente, llamó a sus amigos y seguidores a apoyarla. “Es demasiado para mí. Esta fue la gota que rebalsó el vaso y ya no me quedaré más callada frente a estas situaciones. Creo que es momento de contarles todo y que se haga justicia”.

