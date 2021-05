La plataforma y festival chileno Ruidosa y el medio digital argentino LatFem se unieron para reconocer a través de una encuesta a las artistas latinoamericanas y los discos “más significativos” de la región.

50 periodistas musicales, productoras, mánagers y músicas de Latinoamérica y el Caribe participaron en el sondeo, donde se les preguntó cuáles fueron aquellos álbumes realizados por mujeres latinas que “marcaron su vida”.

Dónde están los ladrones? (1998) de Shakira lideró ampliamente las preferencias de las votantes. “Muchas niñas fuimos influenciadas directamente por Shakira y yo soy esa generación, en que me sentí identificada por primera vez con alguien a ese nivel“, expresó Natalia Szendro, gerenta de la radio mexicana Reactor 105.7 FM. La lista es seguida por El dorado (1995) de la banda colombiana Aterciopelados.

La música chilena se hace presente en el tercer y cuarto lugar con los discos Esquemas Juveniles (2006) de Javiera Mena y Últimas Composiciones de Violeta Parra, respectivamente.

Respecto al trabajo discográfico de Mena, la productora argentina Albina Cabrera sostuvo que “tenía 16 años cuando salió este álbum y lo único que escuchaba en ese momento era punk rock argentino hecho por hombres”.

“Javiera me abrió una nueva narrativa del amor, del dolor, de la conjunción de todos estos sentimientos juntos. Me acompañó en la desgarradora etapa de crecer y en mi primer movimiento fuerte, mudarme de Mendoza a Buenos Aires. Me salvó la vida”, expresó.

Rosario Bléfari, Marilina Bertoldi, Natalia Lafourcade, Mercedes Sosa, Kali Uchis, Ana Tijoux, Julieta Venegas y Juana Molina también figuran en el top 20 del ránking.