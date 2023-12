Viralizan reacción de Pincoya al conocer a Karen Paola: “¡Tremendo físico la mujer!”

Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, vivió un inédito encuentro con Karen Paola tras salir de Gran Hermano Chile.

La oriunda de Chiloé compartió con la cantante durante las grabaciones del programa Podemos Hablar, donde también estuvo presente Constanza Capelli, ganadora del reality show.

A través de TikTok, Galvarini publicó una divertida interacción con la intérprete de Dime en los pasillos de Chilevisión.

Encuentro de Pincoya y Karen Paola

“Chicos, miren con quién estoy, con esta otra espléndida”, señaló la ex jugadora, quien aprovechó de llenar de elogios a la cantante.

“¡Tremendo físico la mujer! cáchenle la cuerá (cuerpo)”, afirmó Jennifer, generando la inmediata reacción de Karen, quien señaló “¿y Boston?”.

Ante esto, la chilota respondió: “yo más o menos nomás, estoy toda desguañangá”, a lo que Karen afirmó “déjame decir que la tele no te hace justicia”.

“No, no me hace justicia, en vivo me veo mejor”, remató la ex participante de Gran Hermano.

Cabe recordar que este viernes, después de CHV Noticias Central, se emitirá el capítulo de Podemos Hablar con la participación de Pincoya.

