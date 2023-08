“Fui cobarde”: Trinidad se arrepintió y pidió perdón a Coni por su comportamiento en visita a Gran Hermano

A poco de cumplirse dos semanas desde su bullada eliminación, Trinidad Cerda volvió a la casa de Gran Hermano Chile y sorprendió al dedicar unas sentidas palabras de arrepentimiento a Constanza Capelli.

Antes que ella, fue el turno de Sebastián Ramírez, quien también regresó por algunos minutos al encierro y dedicó la mayor parte de su visita para dirigirse a la bailarina.

Trini a Coni: “Debí haberte defendido”

En esta oportunidad, la azafata se paró frente a Capelli y comenzó pidiendo disculpas. “Lo siento, Coni. Me escapé de los conflictos porque estaba súper cobarde. Estaba con miedo de lo que podía pasarme después”, expresó.

Sin embargo, manifestó en varias ocasiones su remordimiento por algunas de sus acciones en la casa. “No debí haberlo hecho, había conflictos que me pertenecían a mí. Y debí haber hablado, cuando no lo hice. Debí haberte defendido, cuando no lo hice“.

“Trinidad Cerda: “Tenía tanto miedo”

“Y de corazón, te pido perdón por no haberlo hecho. Tenía tanto miedo, Coni”, dijo la eliminada jugadora, antes de señalar a Constanza que ya no es la misma Trinidad que antes era.

“Pero te doy una buena noticia. Soy libre ahora. Soy libre. Y ya no tengo miedo, no está en mi corazón. Siempre vas a contar con una Trini, acá, afuera, donde tú estés. Porque te veo como tú me viste a mí“, finalizó, antes de abandonar Gran Hermano.

