Conocida como “Mamá Pasca” por su interpretación en la novela Romané, la destacada actriz Luz Jiménez sorprendió a la comunidad luego de revelar que atraviesa un complicado estado de salud.

En conversación con diario El Mercurio, la intérprete chilena de 86 años manifestó que tras su participación en la obra Preludio, paradójicamente está perdiendo la vista, misma temática que desarrolla el espectáculo dramático.

Según lo que contó la también profesora de teatro, el médico le diagnosticó una enfermedad degenerativa que disminuirá poco a poco su capacidad visual.

“He tenido algunos problemas con mi vista, pero puedo vivir con eso. Lo que más me complica es que me está afectando para leer y eso para mí es fundamental“, lamentó la directora de teatro.

La enfermedad “avanza silenciosamente. Es una falla ocular, en cierto modo, hereditaria, pero que también puede aparecer a cualquier persona y en cualquier minuto”, dijo Luz, tras contar que debe someterse a inyecciones mensuales para apaciguar su pérdida de visión.

El tratamiento

María Luz manifestó que lleva seis años en tratamiento en un hospital público, en el cual además se encontraba en lista de espera. Sin embargo, se mostró agradecida por la corporación Chileactores, quienes le brindaron ayuda económica para los costos asociados.

“Yo tengo Fonasa, así que ahora estoy profundamente agradecida porque Chileactores me empezó a ayudar”, expresó.

Con respecto a su trabajo y los problemas que le podría generar la pérdida de vista, destacó que no ha tenido ofertas de obras o papeles con mucho texto, entonces lo que hace es “traspasar todo a un papel y escribirlo con letras bien grandes“.

“Me cuido en la alimentación y tomo vitaminas, pero no mucho más, pero el doctor hasta el momento, me dice que no voy a perder la vista en un cien por ciento. La vista es lo último que uno quiere perder“, sentenció.