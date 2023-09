Vivi confirmó distanciamiento con Fran y explicó las razones: “No voy a ser un perrito faldero”

La ex jugadora de Gran Hermano Chile, Viviana Acevedo, confirmó su distanciamiento con Francisca Maira, quien esta semana reingresó al reality show de Chilevisión.

Recordemos que Vivi y Fran establecieron una amistad en el encierro, tanto así que incluso protagonizaron intensos coqueteos. Sin embargo, todo cambió cuando la primera fue eliminada y conoció algunos dichos de su ex compañera que la decepcionaron.

En diálogo con Publimetro, la futbolista reveló que “traté de conversar las cosas, yo le había hablado cuando ella salió del reality, se habló muy poco y a grandes rasgos”.

En ese sentido, manifestó que “ya no voy a ir detrás de nadie para conversar, ni ser un perrito faldero. Si una persona no quiere conversar conmigo, dijo mucho más de lo que íbamos a conversar”.

Vivi Acevedo sobre Fran Maira: “Hay cosas muy contradictorias”

La joven de 22 años confesó que si bien intentó hablarle en varias ocasiones, incluso la habría deseado “éxito” en sus eventos en algunas discoteques del país, finalmente se aburrió de buscar una respuesta por parte de Francisca.

“Nunca quiso conversar, yo no la voy a perseguir tampoco. Si ella no quiere conversar está bien, no voy a andar atrás de ella todo el rato“, reiteró.

Cabe mencionar que al momento de salir del reality, Viviana manifestó su molestia con algunos comentarios de Maira al interior del encierro y eso la llevó a dudar sobre su amistad.

Sobre esto último, la profesora de Educación Física sostuvo que “hay cosas muy contradictorias, cosas que se vieron afuera y ocurrieron adentro”.

“Yo no le tengo mala a la Fran, es cosa de ella lo que haga, nunca le voy a tener mala ni tampoco la voy a envidiar ni nada de eso. No me interesa envidiar a una persona, ella con lo de ella y yo con lo mío, son caminos diferentes nomás”, finalizó.

