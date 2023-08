"Me cae re bien, pero...": Vivi explicó por qué no saludó a Jorge durante su visita en Gran Hermano

Un intenso capítulo se vivió este jueves en Gran Hermano Chile, luego de las rápidas visitas de cuatro eliminados del reality show en medio de la Prueba del Congelado.

Estefanía Galeota, Trinidad Cerda y Viviana Acevedo fueron las encargadas de reingresar a la casa más famosa del mundo para desahogarse frente a sus compañeros.

En el caso de Vivi, ella entregó palabras para cada uno de sus compañeros, incluyendo un críptico mensaje para Francisca Maira, quien era una de las participantes más cercanas a ella dentro del encierro.

“Vi cosas que me decepcionaron mucho de ti (…) espero estés jugando”, le dijo Acevedo, haciendo alusión a desafortunados dichos de Fran que pudo escuchar una vez fuera del encierro.

Sin embargo, sólo hubo un participante al que no dirigió la palabra: Jorge Aldoney, quien quedó en shock al no recibir ningún gesto por parte de la futbolista.

“Con Vivi nos llevábamos bastante bien, la verdad no me lo explico”, sostuvo el modelo en diálogo con Diana Bolocco y Julio César Rodríguez.

¿Por qué Vivi no saludó a Jorge en Gran Hermano?

Ante la sorpresa de los televidentes y del propio Jorge, Viviana Acevedo utilizó sus redes sociales para explicar el motivo por el que no saludó a Aldoney.

A través de su cuenta de Instagram, la joven de 22 años publicó una historia para aclarar las dudas surgieron después de su visita express.

“Gente, nada malo en contra del Jorge. Me olvidé de saludarlo porque estaba sentado ahí y estaba muy tieso”, partió diciendo.

Luego, insistió en que “nada contra el Jorge, me cae re bien, pero pucha me olvidé. Le iba a decir que afuera boxeáramos y todo, pero me olvidé completamente”.

“Lo siento, no es que le tenga mala al Jorge”, concluyó Vivi en el registro, donde además insertó el texto “Jorge te quiero, lo siento”.

