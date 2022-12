“El amor es amor”: Vivi Kreutzberger compartió emotiva reflexión tras el matrimonio de su hija

Nicole Numhauser, hija de Vivi Kreutzberger, contrajo matrimonio con su pareja Stephanie Bruce, en una íntima ceremonia que contó con varias tradiciones judías.

A través de su cuenta de Instagram, la animadora de televisión celebró este importante paso de su hija con un emotivo mensaje.

“Qué lindo poder ver a los hijos realizados y felices”, partió diciendo en la publicación, que incluyó un video que reúne distintos momentos de la boda realizada este domingo.

Posteriormente, Kreutzberger agregó que “cada día avanzamos más, hace solo unos meses esta celebración no podría haber ocurrido, no todos tenían permitido amar a quien quisieran, si no a quien la sociedad permitiera. Hoy, el amor es amor! PUNTO“.

Varias figuras del espectáculo nacional como Pancho Saavedra, César Antonio Campos, Andrea Tessa, José Miguel Viñuela y Nacho Gutiérrez reaccionaron al post de Vivi con sentidos comentarios.

“Felicidades a las fabulosas novias y tu familia completa por reunirse a celebrar el amor”, comentó Gutiérrez, mientras que Saavedra escribió “felicidades a tu familia”.

Mediante sus historias de la misma red social, la orgullosa madre también mostró registros del matrimonio y que incluyó una serie de tradiciones judías como, por ejemplo, que ambas novias fueran entregadas por sus respectivos padres.

