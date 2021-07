Este miércoles, el hijo de Vivi Kreutzberger, Ilan Numhauser, anunció en su cuenta de Instagram que junto a su pareja, Catalina Gana, serán padres.

Una fotografía de su mascota y a su lado un par de zapatos de bebé y una ecografía, fue lo que Ilan decidió utilizar para comunicar que su madre, Vivi Kreutzberger, será abuela próximamente.

“¡Nuevo integrante en camino! Con @cata_gana y Celino ya no podemos esperar a que llegue el #babyNG. #January2022. Puedo confirmar que la vacuna (contra el COVID-19) no te deja estéril. ¡Vacúnense!”, fue el mensaje con el que acompañó las fotografías.

Además, el joven que se dedica a las producciones cinematográficas, también publicó fotografías de él junto a Gana mostrando su panza, que tiene 3 meses de gestación.

La joven también dio la bienvenida al bebé que viene en camino en su cuenta de Instagram. “Celino pronto se convertirá en hermano mayor. Después de mucho esperarte, al fin llegaste… A veces las cosas no salen como uno quiere, pero lo importante es mantener la frente en alto, vivir un día a la vez, rodearse de amor y como me recuerda día a día mi @ilannumhauser… no perder el sentido del humor”, escribió.