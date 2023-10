“No te paso”: Vivi y Seba sacaron sus trapitos al sol en tenso round en Gran Hermano

Sebastián Ramírez y Viviana Acevedo tuvieron una fuerte discusión en Gran Hermano Chile. A sólo horas de su reingreso, Ramírez abordó a la futbolista por su distanciamiento: “Siento que algo pasa”, apuntó el productor de eventos, a lo que Acevedo respondió “es que algo pasa y es que no te paso”. Ante esto, Seba insistió en su relato y aseguró que la joven siente “celos” por sus affaires con Coni y Fran. “La Fran me da lo mismo. Y sobre la Coni… no estoy celosa, es que no me gusta cómo un hombre trata (así) a una mujer“, arremetió.