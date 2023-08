Vivi en total shock al ver el beso de Coni y Fran: Esta fue su reacción en vivo en Gran Hermano

La ex jugadora de Gran Hermano, quien tuvo "onda" con Coni y Fran, se sorprendió al ver en vivo el apasionado beso que sus ex compañeras protagonizaron. Sin duda, no se esperaba para nada este acercamiento entre ambas.