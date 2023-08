“Me molestó mucho”: La decepción de Vivi con una de sus grandes amigas en Gran Hermano por polémico comentario

Con el 93,31% de los votos, Viviana Acevedo se convirtió este domingo en la séptima eliminada de Gran Hermano, dando bastante de qué hablar los días posteriores al comentar los pormenores de su estadía, así como también por comentar algunas cosas que se enteró una vez fuera del reality.

“No creo que haya sido así (…) Me doy cuenta al salir que no me equivoqué en las amistades que tomé”, respondió, por ejemplo, a Karen Bejarano, quien sostuvo que escogió mal a su círculo cercano en el reality.

En esa misma línea, este viernes sorprendió al participar de un programa de Youtube, donde manifestó su decepción con quien fue una de sus grandes amigas en la casa más famosa del mundo.

“He visto algunas cosas que no me han gustado. Son hueás no más, pero es algo que me molestó mucho, demasiado”, dijo explícitamente sobre Francisca Maira, aunque no quiso entrar en detalles.

¿A qué momento se refería?

En conversación con Joaquín Méndez y Rodrigo Gallina, el argentino leyó algunos comentarios de los seguidores como parte de una dinámica: “Fran solo te utilizó, Cony sí te quería de verdad”, recitó, detonando la reacción de Acevedo.

“Adentro no se nota, porque yo puedo estar hablando con la Fran, me voy y ella se pone a hablar con otra persona, y le dice algo completamente distinto a lo que me decía a mí. A mí me dijo muchas cosas y despúes decía otras“, acusó.

Luego, Joaquín recordó un amargo episodio del reality al leer un comentario que decía “Fran dijo que le dabas asco“. “Sí, lo vi ayer y me dio mucha rabia. Al principio pensé que no hablaban de mí, porque decía que le atraían las locas”, replicó.

Aquella frase hizo alusión a una conversación entre Maira y Lucas Crespo, en la cual dejó en claro al jugador que jamás estaría con Vivi. “No me gusta nada de ella, cero. No me podría atraer. No es de mi gusto”, dijo en el polémico diálogo.

