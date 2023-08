“Le creo, la Pincoya no miente”: Vivi no se puso colorada al hablar de los piropos que recibió en la casa de GH

En entrevista exclusiva con Vivi, la ex jugadora habló del título de la más "bonita de la casa", aunque sinceró que antes de entrar al reality de Chilevisión "no me trataba muy bien". Eso sí, destacó que se mantendrá "siempre humilde".