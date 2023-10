¿Próximo eliminado? Viviana se vengó y usó su fulminante en Gran Hermano

Se cansó y decidió utilizar una de las herramientas más temidas de Gran Hermano. Viviana Acevedo entró esta semana al confesionario e hizo uso de su nominación fulminante, la cual es válida por una sola vez durante el reality y debe emplearse de la manera más estratégica posible, para no desaprovecharla. “Tiene actitudes que no van conmigo, no sé, actitudes desagradables“, acusó al momento de decir el nombre de su elegido. ¿Será que es el próximo eliminado?