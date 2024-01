El crudo análisis de Viviana Acevedo por Pincoya: “Se ha notado que es un personaje”

Un crudo análisis realizó Viviana Acevedo sobre su ex compañera de Gran Hermano Chile Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya.

En diálogo con el programa de YouTube En Aprietos, la otrora jugadora del reality show aseguró que la amistad entre Pincoya y la ganadora Constanza Capelli fue sólo “interés” por parte de la chilota.

Al profundizar sobre sus dichos, Acevedo indicó que “al principio pensaba que no, pero después me di cuenta que no entró Jennifer, entró Pincoya y entró a jugar“.

“Aquí afuera igual se ha notado que ella es un personaje, cosa que está bien. Ella está haciendo un personaje para las redes sociales y la televisión”, agregó.

Viviana descartó reencuentro entre Cony y Pincoya

“Fue fome darse cuenta que (Pincoya) no era nada real, o tal vez era real hasta algún punto y después no lo fue más”, dijo la profesora de Educación Física al citado medio.

Pese a lo anterior, Viviana lamentó el quiebre de la relación entre Galvarini y Capelli, ya que a su juicio “era una de las conexiones más grandes de la casa”.

Además, descartó la posibilidad de que las ex jugadoras vuelvan a ser amigas: “No es que ambas se nieguen. No se va a dar nomás. Pasaron tantas cosas y cada una está en un rumbo muy distinto”.

