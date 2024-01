Hasta las lágrimas: Costoso regalo de fanática emocionó a Vivi Acevedo

Viviana Acevedo se mostró completamente impactada tras recibir un costoso regalo por parte de una fanática, la tarde de este sábado.

La ex jugadora de Gran Hermano se mostró emocionada y agradecida por el obsequio, que venía con una carta adjunta que la emocionó hasta las lágrimas.

El costoso regalo

Se trata de un MacBook, perteneciente a la marca Apple, en color rosado, el cual mostró mediante un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Para mantener el suspenso, Acevedo, quien documentó el proceso en el video, recibió un aviso de su padre, quien le comentó que tenía que acercarse a una oficina de envíos de paquetería porque tenía una encomienda.

Al llegar al lugar se enteró de lo que contenía el regalo: “Este video la verdad es que no lo tenía planeado, pero es una sorpresa que no me la esperaba para nada. De verdad que muchas gracias, no tienes idea cuánto me ayudas a seguir creciendo”, señaló Vivi en la descripción del video.

Además añadió: “Los amo mis viviliebers, gracias por todo el cariño que me entregan: Mensajitos, fotos, abrazos, palabras, cartitas, regalitos y mucho más. Son mi curita al corazón”.

La ex jugadora de Gran Hermano confesó que “nunca me habían dado un regalo así, estoy como en shock”.

Adjunto al regalo venía una carta que desató el llanto de la joven: “Hay una parte que dice: ‘Antepones a los demás por encima de ti. Eso no es malo, no es una debilidad, solo hay que saber cuando alguien se lo merece’. Y eso es muy correcto”, señaló.

Finalmente, Acevedo agradeció a sus fanáticos por el apoyo constante que recibe y confesó que, aunque no se siente merecedora de tal obsequio, nunca dejará de valorarlo.

Revisa la publicación de Instagram:

