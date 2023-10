Vivi no aguantó más y confesó su verdad a Coni en Gran Hermano: “Sí me gustas”

En medio de una conversación donde debatían si seguir adelante o no con un desafío impuesto por Gran Hermano, Viviana Acevedo se sinceró con Constanza Capelli y le confesó que le gustaba.

El inesperado momento ocurrió cuando ambas estaban en su habitación con Eskarcita, conversando si la pijamada que habían pedido para las tres merecía cumplir el reto, que era estar al servicio de Sebastián durante 24 horas.

Coni aclaró que pondrá límites a Seba en el reto

“Lo dije, va a andar pegado a ti todo el rato. Te va a pedir todo a ti y puras h… así. Y de besitos, abrazos“, advirtió Acevedo, quien estaba evidentemente molesta por la actitud de Ramírez con la jugadora.

En respuesta, Constanza aclaró que pondría límites a lo que solicitara el melipillano. “No me vas a ver a mí dándole un beso. Vivi, lo va a hacer todo el rato. Decidamos si hacerlo o no. (…) Tampoco me gusta que me estén diciendo lo que tengo que hacer y lo que no“, lanzó.

Viviana sorprendió a Coni y confesó que le gusta

Luego, la misma bailarina preguntó por qué la futbolista no se molestaba con Scarlette cuando ella se juntaba con los hombres de la casa, aprovechando de sacar a flote el aspecto sentimental. “Paremos con esa pendejada. La verdad tampoco siento que tu estés súper mega atraída por mí”, acusó.

Viviana, por su parte, decidió ser clara y respondió con la verdad: “Te equivocas, porque tú si me gustas. Es que tampoco te puedo reclamar, no te puedo reclamar nada. No es algo por mí, no es porque me gustes, es porque este loco ha sido como el p…“, lanzó de vuelta.

