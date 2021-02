Viviana Nunes se desplegó como un importante rostro televisivo de la década de los ’80 y ’90, en una era que es muy diferente a la actual sobre todo por el empoderamiento femenino que se ha observado con el pasar del tiempo, de la mano de una concientización con el respeto a las mujeres, equidad de género, y el repudio a su cosificación.

A raíz de su rol en esos años, y en entrevista con el programa de YouTube 3×3, Nunes indicó que en ese tiempo “hablaría de dos televisiones: la televisión que existía en esa época y la televisión que yo viví. Porque mi caso fue completamente atípico. Quizás porque me casé muy joven, o quizás porque pongo cierta distancia con la gente, a pesar de ser muy comunicativa y muy sociable. Nunca he mezclado las amistades con el tema laboral“.

Según contó, “participaba muy poco de las fiestas, de las comidas, de los lobby, muy poco”, lo cual le había jugado en contra pero también “me vino muy bien, porque se me trató con muchísimo respeto. Nunca me sentí pasada a llevar o menoscabada. Sí sentía el machismo, obviamente, pero un machismo que no te das cuenta porque se normaliza. Era así”.

Por ejemplo, dichas diferencias quedaban graficadas en las diferencias de sueldos entre hombres y mujeres. “No se discutía. Era así. Eran las reglas del juego. Era como decir ‘tú eres hombre y yo soy mujer, yo gano tanto y tú ganas tanto’“.

“Y los piropos, si bien yo siempre sentí una cosa rara en la guata, eso de ‘a ver, mijita, dese una vueltecita’, ‘ay, que está bonita’, ‘¿cómo estamos por detrás?’, ‘camina un poquito para allá y camina un poquito para acá’. Siempre me daba una cosa extraña, así como de náuseas, momento incómodo“, relató la comunicadora. Sin embargo, destacó que esto “se normaliza tanto que no alcanzas a analizarlo y decir ‘¿por qué me tiene que pasar esto? No lo aguanto más'”.

“Hoy día, sin embargo, yo pienso, en una retrospectiva en mi carrera televisiva, y digo ‘dios mío, ¿cómo pude aguantar ser mujer florero tantos años en distintos programas de televisión?‘. Un verdadero florero”, agregó en su reflexión.

Finalmente destacó que “nunca utilicé mis atributos físicos. Nunca. Obvio que me sabía bonita, porque bonita me decían desde que era chiquita. Mi mamá tenía un centro de belleza y vivía llena de mujeres y clientas y todas ‘qué linda la niña, qué lindos ojos, qué linda su piel’. Y la palabra ‘linda, hermosa, preciosa’ era parte de mi vida”, concluyó al respecto.