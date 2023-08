Viviana respondió a duros dichos de Karen Bejarano tras eliminación de Gran Hermano: “No me equivoqué”

Gran Hermano Chile se ha convertido en un fenómeno en redes sociales, sumando miles de seguidores en todo el mundo. Una de ellas es Karen Bejarano, quien opina sin filtro sobre cada cosa que ocurre al interior de la casa-estudio.

La cantante y ex figura televisiva se viralizó después de lanzar un honesto comentario sobre la eliminación de Viviana Acevedo, quien abandonó el reality show de Chilevisión con un 93% de los votos.

“Vivi, pudiste ser parte del lado correcto de la historia… tomaste malas decisiones”, partió diciendo Bejarano en su cuenta de X (Twitter).

En esa línea, aseguró que “las lulos (Constanza y Jennifer) habrían sido fieles, pero las amigas que elegiste no te eligieron. La lealtad que buscabas, no estaba en esa pieza”.

Finalmente, matizó sus dichos indicando que “la Vivi es la única que me ha dado pena de los que se han ido de ese grupo”.

Viviana responde a tuit de Karen Bejarano

En entrevista con el sitio TiempoX, la séptima eliminada de Gran Hermano Chile se refirió a las declaraciones de la intérprete de éxitos como Dime y Viva la noche.

“No creo que haya sido así, respeto su opinión. Está bien, es lo que ella piensa. Pero me doy cuenta al salir que no me equivoqué en las amistades que tomé”, afirmó.

Asimismo, aseguró que “sigo en contacto con la Maite, Bambino, Benja y Ariel, con todos lo que han salido, entonces no siento que me haya equivocado de grupo, por decirlo así”.

“Yo me llevaba bien con todos adentro, tenía más cercanía con unos u otros, pero eso es normal… Es como si le preguntaras a la Pincoya si tenía más cercanía con Hans que con la Coni”, respondió Acevedo.

