Jay Kay, vocalista de la banda inglesa Jamiroquai, salió a aclarar que él no participó en el asalto al Capitolio en Washington, tras ser confundido con uno de los líderes de la manifestación en redes sociales.

El artista se manifestó a través de su cuenta de Twitter, asegurando que “algunos de ustedes piensan que me vieron en Washington, pero me temo que yo no estaba con todos esos locos”.

“Me encanta el sombrero, pero no estoy seguro de que sea mi gente”, agregó el intérprete de Virtual Insanity, descartando algún nexo con los seguidores de Donald Trump.

El comentario del músico se debe a que en la manifestación hubo un personaje que acaparó todas las miradas por su atuendo, al ingresar al edificio con el torso desnudo luciendo un gorro de piel y cuernos, aparentando ser un gran bisonte.

Para algunos Jake Angeli, un actor de 32 años que es conocido como “The Q Guy” o “The Q-Shaman” y que se define como un chamán, habría tenido un parecido con el vocalista de la banda inglesa.

Además, Jay Kay aprovechó la instancia para enviar un saludo de Año Nuevo a sus seguidores y agradeció los saludos que recibió tras cumplir 51 años el pasado 30 de diciembre.

El líder de Jamiroquai también reflexionó sobre la pandemia y el maltrato animal, señalando que “la forma en que tratamos a los animales criándolos, enjaulándolos y todo lo demás, nos mantendrá en esto una y otra vez. Así que ojalá tratemos de aprender una lección”.

Good Morning Washington, loving the headgear, but not sure that's my crowd. Stay safe everyone, J xxx pic.twitter.com/8Fuime28cc

— Jamiroquai (@JamiroquaiHQ) January 7, 2021