“Salí literalmente volando”: Vocalista de Sinergia sufrió grave accidente en bicicleta y deberá operarse

En sus redes sociales, el conocido vocalista de Sinergia, Rodrigo Osorio, entregó detalles del grave accidente que sufrió en bicicleta mientras iba saliendo del cerro San Cristóbal.

A través de un video en su cuenta de Instagram, el músico contó que ocurrió a las 9:50 horas de este domingo. “Tuve un accidente más o menos complicado”, comenzó.

“Como siempre yo subo y bajo el Cerro San Cristóbal en bici y llevo más 20 años haciéndolo y nunca tuve ningún problema ni nada, siempre soy súper precavido”, explicó.

Tras eso, detalló que había una serie de letreros y al salir por Pedro de Valdivia se topó con un “desnivel que hizo que mi bicicleta quedara como atrancada, que perdiera la estabilidad y salí literalmente volando y caí con toda la fuerza sobre el codo y se me fracturó mal, me van a tener que operar”.

Pese a que deberá ser intervenido, señaló que “gracias a Dios no sufrí ningún otro daño, tengo la rodilla un poco hinchada, pero nada más, el resto todo bien. El casco también es importante, ayudó porque yo sentí que mi casco impactó en el suelo. La gente me ayudó mucho”.

“Se viene una larga recuperación y mucho tiempo sin andar en bici, que es una de mis pasiones junto con la música”, indicó y también aprovechó de agradecer a todas las personas que le han mandado “buena vibra”.

“La gente me pregunta en qué me puede ayudar, y yo les digo que me manden pensamientos positivos y buena vibra, porque cuando a uno le pasa algo así, uno queda en shock, y yo estoy un poquito shockeado”, fueron parte de sus declaraciones.

Mira el video completo aquí: