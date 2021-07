El actor Bob Odenkirk reapareció en redes sociales para entregar un mensaje esperanzador a sus seguidores.

El pasado jueves, el intérprete del abogado Saul Goodman en Better Call Saul y Breaking Bad, preocupó a la industria del espectáculo luego que se revelara que sufrió un desmayo mientras grababa un capítulo de la primera serie mencionada.

Con el pasar de las horas, sus representantes publicaron un comunicado en el que establecieron que el actor de 58 años se encontraba estable luego de haber sufrido una afección cardíaca, mientras que su familia agradeció las muestras de apoyo y pidió respeto a su privacidad.

Sin embargo, este viernes el artista utilizó su cuenta de Twitter para entregar más detalles sobre su recuperación y las causas de su descompensación en el set de AMC.

Según dijo, “tuve un pequeño infarto, pero voy a estar bien gracias a Rosa Estrada y los médicos que supieron arreglar el bloqueo sin cirugía”.

Por otro lado, agradeció “a mi familia y amigos que me han rodeado esta semana”, así como por la “efusión de amor de todos los que expresaron preocupación y cuidado por mí. Es abrumador. Pero siento el amor y significa mucho“.

“Voy a tomarme un latido para recuperarme, pero volveré pronto”, concluyó el actor.

I had a small heart attack. But I'm going to be ok thanks to Rosa Estrada and the doctors who knew how to fix the blockage without surgery.

Also, AMC and SONYs support and help throughout this has been next-level. I'm going to take a beat to recover but I'll be back soon.

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) July 30, 2021