“¿Por qué me votó?”: Hans sacó sus cálculos y encaró a Pincoya tras quedar en placa de eliminación

Este jueves por la noche quedó definida una nueva placa de eliminación de Gran Hermano Chile, donde uno de los votados fue Hans. Precisamente, el joven futbolista sacó cálculos de los votos con Jorge en la pieza y luego encaró a Jennifer en la cocina por qué, según él, lo había votado (tenía razón, Pincoya votó por Alessia y él). La respuesta de la oriunda de Chiloé fue muy clara: “Si quieren preguntar algo, pregúntenle al hombre no más, porque cuando ustedes me hacen la maniobra, yo no digo nada. Me enojo no más”, afirmó. Eskarcita, que también estaba ahí, aprovechó el momento e interrogó a Hans por los votos de él hacia ella. La reciente integrante de la casa más famosa del mundo también estaba en lo correcto, ya que Hans le dio votos a Ignacia y a ella. Recordar que ninguno de los jugadores sabe qué votó el resto y todo fue hecho en base a sus propias conclusiones.