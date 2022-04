“Se cancela la depre”: Tuiteros alucinaron con Turreo, el nuevo éxito estrenado por los Wachiturros

Fueron la sensación en Chile, Argentina y gran parte de Sudamérica entre el 2010 y 2011, provocando gran alboroto en sus presentaciones y generando buenos contratos comerciales.

Se trata de los Wachiturros, grupo de música urbana que mezcla canciones con baile y que en ahora volvieron con todo al mundo de la música, dando a conocer su nuevo éxito el pasado fin de semana.

Liderados por el cantante, el bailarín Gonzalo Muñoz y el DJ Emmanuel Guidone, el elenco presentó en América TV Turreo, nuevo hit en el que hay una mezcla de reggaetón con cumbia villera, siempre acompañado de los clásicos pasos.

“Yo estoy borracho y loco, no me dejo de joder” o “mami vamos al after no te lo podés perder”, son solamente algunas de las frases interpretadas en la canción que tiene una duración de poco más de 3 minutos.

El regreso de la icónica banda no pasó desapercibido en redes sociales, donde los usuarios recordaron la “vieja época” en la que el grupo era toda una moda en las fiestas. A

Alusiones a un hipotético regreso de One Direction o a los piercings arriba del labio fueron parte de los comentarios de los tuiteros.

Revisa los mejores comentarios:

Y si vuelven los wachiturros, porq no volvemos nosotross tambien? — Ezequiel (@SEzequiel03) April 18, 2022

se cancela la depre, volvieron los wachiturros — ɴɪᴄᴋʏ ᴍᴀʀʀᴀɴᴛɪ ☁︎ (@lapibadelfondo_) April 17, 2022

Vuelven los Wachiturros y me siento representada por este meme. pic.twitter.com/MkbT5KfB6n — Milena (@MilenaPeraltaa) April 18, 2022

Vuelven los wachiturros????? Ya los veo a todos de nuevo con los 2 piercing arriba del labio 🤣🤣 — Naa (@_NaFigueroa) April 18, 2022

Y si volvieron los wachiturros como no vamos a volver vos y yo MI AMOR — Mariano (@Marianito_UwU_) April 18, 2022

Del solo saber que vuelven los wachiturros soy más que feliz🤪🤯 — chesio🍇 (@Fran_mendez05) April 18, 2022

los wachiturros con ciático y artrosis ahora pic.twitter.com/tDXVEPXqoK — JUANIII 🇦🇷 (@alderetejuanok) April 17, 2022

mi viejo desde la cocina: ALEJOO VENÍ yo: que pasoo mi viejo: VENI VENI *voy* mi viejo: VOLVIERON LOS WACHITURROS — AlejoBarv (@AlejoBarboza5) April 17, 2022

COMO QUE VUELVEN LOS WACHITURROS????? Me esta por dar algo — ♋️ (@kialuceroo) April 17, 2022

Vuelven los wachiturros?? Donde esta mi gorra lacooste por favoor jajaja — Positivas vibras (@Joacko_Espinosa) April 18, 2022