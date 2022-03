Todo se desató a mediados de octubre del año pasado, cuando una de las parejas icónicas de Argentina protagonizó un quiebre que involucró a una tercera persona. Se trata de Wanda Nara y su esposo, el futbolista Mauro Icardi, quien habría mantenido una relación paralela con la actriz y modelo María Eugenia “China” Suárez.

Sin embargo, recién este martes se dio a conocer que el jugador del PSG habría tenido “actitudes sospechosas” con otras dos mujeres conocidas.

Lo anterior fue dado a conocer por Yanina Latorre en LAM, quien sin dar los nombres de estas supuestas implicadas, explicó que Icardi comenzó con estos acercamientos una vez que descubrió los mensajes que el futbolista Esequiel Barco le habría enviado a su pareja.

“Mauro, pendejo de 28 años empezó a tirotear a la China, le reaccionaba las historias, fueguito, carita. Wanda me dio dos nombres más que no voy a dar porque se lo juré, pero son famosas, hasta más lindas que la China. Estas dos tienen más códigos, porque son del medio y conocen a Wanda. No prosperó“, reveló.

Cabe mencionar que ni Wanda ni Mauro se han referido a estos nuevos antecedentes. Sin embargo, las redes sociales han jugado un rol importante en el esclarecimiento de este conflicto matrimonial.

A través de Instagram, la modelo y empresaria explicó porqué finalmente decidió dar vuelta la página y continuar su relación con Icardi.

Según consignó TN, dijo que “si no pasa no es. Y si te lo cuentan es arrepentimiento“, en relación a esta vinculación con Suárez que, tal como se indicó en ese momento, no habría llegado a un punto íntimo y que solo habría sido un coqueteo a la distancia.

“Además, creo en la palabra, en el perdón y en el arrepentimiento. Odio la soberbia, la mentira y la envidia”, agregó. “Una familia, por estas cosas, no se debe romper. El amor de una familia es más grande que algunas cosas“, continuó.

Pero sus declaraciones cerraron con una supuesta indirecta a China, aunque sin nombrarla: “Siempre existe gente mal intencionada, y todo sirve para algo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera con su vida. Si estamos donde estamos es porque cada uno de nosotros así lo desea”.

Actualmente, Icardi y Nara se siguen en Instagram y comparten fotos juntos. La última de ellas data de hace aproximadamente dos horas, donde el deportista etiquetó a su esposa luego de armar un rompecabezas.