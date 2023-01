La contundente frase de Wanda Nara por su presunta relación con L-Gante: “Me involucran con cada uno…”

La modelo y empresaria argentina, Wanda Nara, volvió a hacer noticia sobre su estado sentimental, el cual estuvo lleno de polémicas el 2022 tras su separación del futbolista Mauro Icardi.

En esta ocasión, la trasandina fue consultada sobre su vínculo con el cantante L-Gante, quien subió coquetos posteos hace algunos meses con la mujer de 36 años y a la que incluso invitó a grabar un videoclip.

En conversación con ElTrece, la agente aseguró enfáticamente que “no hay nada. Nada que ver. Es súper amigo y tengo buena relación”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por L-GANTE KELOKE (@lgante_keloke)

“Me involucran con cada uno”

En ese sentido, Wanda se refirió a si quería volverse a enamorar en el corto plazo, lanzando una contundente frase que sin duda llamó la atención de todo el mundo.

“Por ahora no. Estoy bien. Estuve muchos años casada y prefiero estar sola. Pero también me involucran con cada uno lejos de la realidad. O sea, se cae de maduro que no”, señaló desde Punta del Este, Uruguay.

La influencer argentina insistió que “en el amor no tengo prejuicios, pero me involucran con gente que podrían ser mis hijos”, mensaje que claramente podría ser interpretado hacia L-Gante, de solamente 22 años.

Por último, habló brevemente sobre la convivencia con su ex marido, el ex delantero Maximiliano López, quien no pudo pasar el Año Nuevo con sus hijos por un inconveniente personal. “Yo soy una mina que joda ni nada. Soy súper tranquila”, aclaró.