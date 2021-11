Al fin se supo toda la verdad -o al menos una versión de ella- detrás de la polémica que durante semanas tuvo en el ojo del huracán a Wanda Nara y su esposo Mauro Icardi, además de la actriz y modelo Eugenia “China” Suárez. Un supuesto trío amoroso que desató una serie de dimes y diretes en la pareja, apuntando a una eventual infidelidad por parte del futbolista del PSG.

Con viajes de por medio, publicaciones por Instagram y anuncios de separación, finalmente la relación entre Wanda y Mauro continúa. Pero para poder seguir adelante, la empresaria argentina protagonizó una entrevista con la comunicadora Susana Giménez en Telefe, un encuentro llevado a cabo en París y donde entregó detalles respecto de esta crisis amorosa.

Respecto de cómo se enteró sobre este supuesto vínculo entre Icardi y Suárez, la mujer reveló que todo se originó cuando hablaba “con la chica que nos organiza las fiestas acá en París, que me pidió una foto de mi hija más chiquita para hacer una invitación. Me acordé que habíamos hecho unas fotos con el teléfono de Mauro y las busqué“.

Fue así como al revisar el celular de su marido, “empecé a ver como pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben…”, confirmó.

“Al tratarse de dos personas muy conocidas y que ninguno de los dos hable, es obvio que se empiezan a generar un montón de versiones. Es normal. Yo estoy en el medio desde los cuatro o cinco años y lo tengo muy claro. He vivido separaciones o peleas con otras parejas y también le ha pasado a mi hermana. Y, a veces, cuando no quieres, del otro lado empiezan a inventar“, reconoció.

Sin embargo, también hizo un mea culpa sobre la publicación que dio inicio a la controversia, ya que subió una historia a su Instagram en la que escribió “otra familia que te cargaste por zorra”, haciendo alusión a Suárez. Según dijo, “ese es el precio que pago por mi impulso. La culpa la tuve yo, porque antes de hablar con mi mejor amiga o con mi hermana, que es mi alma gemela, hice uso del teléfono que siempre tengo en la mano“.

Por otro lado, abordó un detalle que Giménez no dejó pasar y que se relaciona con el hecho de que Wanda revise el celular de Mauro. Ante esto, aseveró que no era la primera vez que lo hacía, de hecho, “siempre busqué, revisé y nunca encontré nada. Y cuando había algo, muchas veces él me lo mostraba o yo le muestro. Tenemos esa confianza. Nosotros empezamos como amigos nuestra relación y nos contamos todo”.

En cuanto a su relación con la China Suárez, Wanda negó ser su amiga. “Tenía buena relación, cordial. Y a partir de eso que vi, mi enojo me llevó a tener una mirada machista, como tenemos todos en general, y le eché la culpa a la mujer”, manifestó. Sobre su actual relación con la modelo, detalló que la llamó y le pidió perdón por la historia que subió.

Pero también hizo referencia al calibre de los mensajes que habrían intercambiado Icardi y Suárez, explicando que “decían cosas que a una mujer como yo, con los valores que tengo yo, no hubiera nunca escrito. Y tampoco me esperaba, con la relación que nosotros tenemos, que él no me lo haya contado. Eso fue lo más grave que pasó”.

Finalmente, la ex participante de Patinando por un sueño contó cómo fue que lograron retomar su matrimonio luego de todo este caos. Para ello, dijo, tuvieron que tener una conversación a fondo en la que Mauro le tuvo que relatar cómo ocurrió todo y si finalmente tuvo un encuentro personal con Suárez.

“Para volver, le dije que yo tenía que volver a confiar en la persona que tenía al lado. Yo pongo las manos en el fuego por Mauro por todo, pero sentía que había habido un quiebre. Y entonces, él me contó que sí. Que hubo un encuentro que no fue nada. Yo pienso que podría haber pasado de todo, pero no pasó nada. Ella vino a París. Para mí fue importante haberme sentado con él y que me dijera la verdad“, sostuvo Nara, reconociendo que hasta la fecha no sabe quién pago el pasaje que llevó a Suárez hasta la capital francesa para encontrarse con Icardi.