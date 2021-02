El séptimo capítulo de WandaVision, y el antepenúltimo de la serie, entregó una gran revelación que confirmó una de las teorías principales por la que apostaban los seguidores de la historia.

El episodio, como es habitual, homenajeó una popular sitcom estadounidense, siendo la elegida en esta ocasión Modern Family y su particular estilo con entrevistas de los personajes hablando a la cámara. En este caso, Wanda (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany) quienes rompían la cuarta pared.

Ojo, a continuación se vienen importantes spoilers del séptimo capítulo de WandaVision. ¿Preparados?

La principal revelación que hizo avanzar drásticamente la trama confirmó una de las apuestas de muchos fans de la Bruja Escarlata: la inoportuna vecina Agnes (Kathryn Hahn), no es otra que Agatha Harkness.

En una tensa secuencia, Wanda Maximoff no puede encontrar a sus dos hijos y se dirige al sótano con un muy mal presentimiento. Al abrir las puertas para descender, encuentra que el espacio está rodeado de una especie de raíces moradas, pero desciende de todas maneras.

Una vez en el fondo, se da cuenta que en vez ser un espacio tradicional de su casa, se transportó a un espacio bajo tierra donde la esperaba Agnes, quien le revela su verdadero nombre y que es una hechicera y responsable de gran parte de los sucedido en Westview, ya que estaba moviendo los hilos sin que nadie lo supiera.

Pero eso no es todo, ya que al terminar los créditos del capítulo, la serie no terminó, sino que siguiendo el legado de las películas del Universo Cinematográfico Marvel, mostraron una escena post créditos que en redes sociales algunas personas dijeron haberse perdido, ya que no se lo esperaban.

En la escena se ve a Monica Rambeau (Teyonah Parris) llegando nuevamente a la casa de Wanda y Visión para dirigirse al sótano, pero es interrumpida por Pietro (Evan Peters), quien le dice amenazante que está en un lugar en el que no debería. Y ahora sí acaba el séptimo capítulo.

Con esto, muchos han especulado que el hermano de Wanda también es una creación o ilusión de la propia Agatha, para influir en la Bruja Escarlata.

Fue increíble como Elizabeth Olsen pudo plasmar la escencia de Claire Dunphy en el episodio de #WandaVision inspirado en Modern Family los gestos, el movimiento de manos, la forma de hablar, todo estaba ahí, una gran actriz. pic.twitter.com/lTzWEls1Ny — BIONIC 🤖 (@soybionic) February 19, 2021