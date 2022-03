Will Smith protagonizó uno de los momentos que sin duda quedarán en la historia de la ceremonia de los premios Oscar: el golpe hacia Chris Rock luego de que este se burlara de su esposa, Jada Pinkett Smith.

En medio de la presentación, el comediante estadounidense bromeó al señalar que le gustaría ver a Jada en G.I. Jane 2, película en la que la actriz Demi Moore debió raparse, haciendo alusión a la alopecia que sufre la mujer, a quien se le pudo ver evidentemente molesta.

Tras percatarse, Smith se paró de su asiento, caminó hacia el escenario y le pegó un “mangazo” a Chris, dejando a todos perplejos, situación que rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales.

Sin embargo, eso no fue todo porque después el ganador del Oscar a Mejor Actor por su papel en King Richard volvió a su puesto y le comenzó a gritar al comediante: “¡Mantén a mi esposa fuera de tu maldita boca!”, dijo como parte de sus declaraciones.

Tras eso y llegado el momento de recibir la estatuilla, Smith pidió disculpas a la Academia y a los presentes. “El amor te causa hacer cosas locas; soy un defensor del amor, me estoy esforzando por amar a la gente y no tengo por qué sonreír y aguantar ninguna broma”, comentó.

Como es de esperar, los comentarios y memes no tardaron en llegar en Twitter, donde los usuarios y telespectadores reaccionaron ante lo sucedido, mientras que también hubo quienes entendieron el sentir del actor.

Will Smith describió a la perfección las tres etapas en la peda: #AcademyAwards Will y Chris pic.twitter.com/uqCtZO7M2x

"Ay, es que como se le ocurre a Will Smith agredir así a un cómico en plena gala." Claro, porque tú te quedarías callado e indiferente viendo como un payaso se mete con la enfermedad de un ser querido delante de millones de personas ¿verdad? Grande Will

Los recuerdos de Facebook que le van a salir mañana a Will Smith. #AcademyAwards #Oscar #ChrisRock #WillSmith Will y Chris pic.twitter.com/QgsuDhvs9y

Sois tan hipócritas que veis violencia en la bofetada de Will Smith porque es física pero no la de Chris Rock porque es psicológica. Si decís que no a cualquier tipo de violencia, no carguéis solo contra Will. #Oscars #justsaying

— Pilar 👩🏼‍💻 (@pilarlpzlmc) March 28, 2022