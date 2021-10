Will Smith habló en extenso sobre la serie de problemas psicológicos que lo afectaron en medio de la pandemia. El actor se confesó en un nuevo documental y reveló que todas sus inquietudes se produjeron debido a los cambios físicos que tuvo en este periodo.

Will Smith: The Best Shape of My Life es el nombre de la serie documental que protagoniza el afamado intérprete. En la producción, que se emitirá a través de YouTube, se pueden ver los esfuerzos que realizó el actor para recuperar su figura habitual, la que perdió en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19.

En el avance revelado, Smith adelanta que lo que verán los telespectadores será su trabajo para lograr perder 20 libras, lo que equivale a nueve kilos. El propósito del protagonista de En Busca de la Felicidad es lograrlo en 20 semanas.

Pero este reto físico significó algo mucho más profundo para Will Smith. Para explicar esto, confesó: “Cuando comencé este programa, pensé que me estaba poniendo en la mejor forma de mi vida, físicamente. Pero mentalmente estaba en otro lugar”.

Junto con aquello, el intérprete reconoció que en medio de este proceso “terminé descubriendo un montón de cosas ocultas sobre mí”.

Cerca de quitarse la vida

Sin entregar mayores detalles del momento, Will Smith reveló que estuvo cerca de quitarse la vida en medio de este proceso para recuperar su físico.

“Esa fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio”, señaló mientras estaba acompañado por su familia. Poco después de eso, se le ve secándose las lágrimas.

Hay que recordar que mediante sus redes sociales, Smith compartió algunos detalles del momento por el que estaba atravesando. En una publicación de Instagram del 2 de mayo de este año, expresó: “Voy a ser sincero con todos ustedes: Estoy en la peor forma de mi vida”.

Por otra parte, en la serie documental Will Smith también se referirá a cómo su personalidad fue “diseñada para protegerme, para esconderme del mundo. Para esconder al cobarde”.

La producción Will Smith: The Best Shape of My Life contará con ocho capítulos y el próximo 8 de noviembre tendrá el estreno de los primeros dos episodios.