Durante la jornada de este viernes 1 de abril, el reconocido actor Will Smith, informó de su renuncia a la Academia de Artes y Ciencia Cinematográficas, luego de su altercado con Chris Rock en plena ceremonia de los Premios Oscar del reciente domingo.

Es relevante recordar que ganador del premio por su actuación en King Richard, golpeó con una cachetada al comediante, quien declaró el día de ayer que aún está procesando lo que ocurrió.

Asimismo, el acto de violencia fue producido luego que Rock hiciera “una broma” diciendo que la actriz que tiene alopecia, pronto aparecerá en “GI Jane 2“. “Mantenga el nombre de mi esposa fuera de su maldita boca”, le habría gritado Smith luego del ataque.

“He respondido directamente al aviso de audiencia disciplinaria de la Academia y aceptaré todas y cada una de las consecuencias de mi conducta. Mis acciones en la presentación de los 94 Premios de la Academia fueron impactantes, dolorosas e inexcusables. La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y audiencias globales en casa“, comenzó señalando el también productor cinematográfico.

“Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón partido. Quiero volver a centrarme en aquellos que merecen atención por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que realiza para apoyar la creatividad y el arte en el cine”, añadió el actor de Bad Boys, Hombres de Negro, Yo Robot, entre otras producciones.

“Entonces, renuncio a mi membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y aceptará cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada. El cambio lleva tiempo y me comprometo a hacer el trabajo para asegurarme de que nunca más permitiré que la violencia supere a la razón”, sentenció el también rapero.

In a new statement, Will Smith has offered an extensive apology and resigned from the Academy: pic.twitter.com/VD5LSUFiIc

— Kate Erbland (@katerbland) April 1, 2022