Perplejos quedaron los asistentes de los prestigiosos Premios de la Academia el domingo recién pasado cuando, a mitad de una ronda de bromas de Chris Rock, el reconocido actor Will Smith se levantó de entre la audiencia y se subió al escenario a golpear en la cara al comediante.

El motivo de esta agresión fue el chiste que dirigió Rock directamente a Jada Pinckett, esposa de Smith, molestó profundamente al matrimonio. El tenso episodio se convirió en uno de los temas más comentados de la jornada.

El actor rompió el silencio durante la tarde de este lunes, en que emitió un comunicado a través de sus redes sociales haciendo un mea culpa por lo acontecido.

Lee también: El mensaje que publicó el hijo de Will Smith tras el golpe de su papá a Chris Rock

“La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento de anoche en los Premios de la Academia fue inaceptable e injustificable. Las bromas en las que me vea involucrado son parte de mi trabajo, pero una broma sobre la condición medica de Jada fue demasiado para soportarlo y reaccioné desde lo emocional“, dijo Will.

Luego, el intérprete expresó que “me gustaría disculparme contigo, Chris. Me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay espacio para la violencia en un mundo de amor y amabilidad”.

Finalmente, el ex Men in Black dijo que “también me gustaría disculparme con la Academia, los productores del programa, todos los asistentes al evento y todos los televidentes”, añadiendo que “lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un recorrido maravilloso para todos nosotros”.

Lee también: Academia hará revisión formal a Will Smith tras cachetada a Chris Rock: Estudian castigo