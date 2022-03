Perplejos quedaron los asistentes de los prestigiosos Premios de la Academia cuando, a mitad de una ronda de bromas de Chris Rock, el reconocido actor Will Smith se levantó de entre la audiencia y se subió al escenario a golpear en la cara al comediante.

La razón sería que uno de sus chistes que dirigió directamente a Jada Pinckett, esposa de Smith, molestó profundamente al matrimonio.

El chiste fue así: Rock dijo que le gustaría ver a Jada Pinckett-Smith en G.I. Jane 2. Esto ya que no tiene pelo en la cabeza puesto que sufre de alopecia y la actriz Demi Moore se rapa en esa película.

En primer lugar Will carcajeó, pero Jada rodó los ojos evidenciando que no le gustó nada la broma. Luego, sin que nadie lo anticipara, Will se subió al escenario y ocurrió lo inesperado.

Lee también La “cosmetóloga del trap” y su experiencia con artistas como Marcianeke: “Les duele harto, pero se la aguantan”

El golpe que le propinó al actor fue audible por sobre el silencio que reinó en la audiencia en ese momento.

Seguido a esto, Smith volvió a su asiento y prosiguió a gritar dos veces y con una cara muy seria: “¡Mantén a mi esposa fuera de tu maldita boca!”.

El momento fue inmediatamente cuestionado en redes sociales, donde los usuarios se preguntaron si lo que acababan de ver fue real o actuado.

Según reportan medios estadounidenses, efectivamente no se habría tratado de ninguna actuación puesto que no se encuentra en el guión de la ceremonia.