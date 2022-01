Willy Sabor reveló que su padre, el productor musical Carlos González, está diagnosticado con demencia vascular, enfermedad causada por una serie de pequeños accidentes cerebrovasculares durante un período de tiempo prolongado.

La primera vez que habló sobre el tema fue en conversación con José Miguel Viñuela, a través de su programa de Instagram “Desde mi cocina con la Nené”, donde reveló el complejo estado de salud de su papá de 83 años.

“No sé si te conté, pero a mi papá le dio demencia vascular y está viviendo en un senior suite, un hogar de reposo”, señaló en esa instancia el locutor radial.

Lee también: Hija de Diana Bolocco y Cristián Sánchez a lo Marcianeke: Cantó “Qué pasa” y las redes explotaron

En entrevista con LUN, profundizó más sobre cómo se enteraron sobre este diagnóstico que afecta a los procesos mentales como el razonamiento, la planificación, el juicio y la memoria. “Esto viene de unos exámenes que le hicieron. Tenía unas manchitas en el cerebro, entonces le detectaron que tenía problemas de irritación cerebral“, relató el comediante, quien aseguró que su familiar comenzó a presentar “cambios” hace cuatro años.

Asimismo, detalló algunas consecuencias que ha generado este padecimiento en su familiar. “De repente le pregunto ‘¿sabes quién soy yo?’, y él responde: ‘Mi hermano’. A veces no me reconoce. Pero hay días que sabe que soy yo, hay momentos de lucidez. Uno a veces se siente culpable, por no poder ayudarlo más, pero esto supera lo que puedo hacer”, dijo.

“Él repetía mucho las cosas en un mismo instante. Después se empezaba a acordar de cosas muy antiguas, de sus abuelos, de su vida en el colegio. Y después vinieron los cambos de personalidad”, indicó sobre los síntomas que comenzó a notar antes del diagnóstico.

Por otra parte, sostuvo que en el último tiempo su padre ha tenido un comportamiento “un poco peligroso”: “Durante la pandemia, él se comenzó a poner agresivo y me empezó a desconocer. Creía que le estaba robando. Lo peor de todo era que se caía y se perdía, no sabía dónde estaba”.

Actualmente, el padre de Willy Sabor se encuentra en una residencia para adultos mayores ubicada en Lonquén. “Hay días mejores que otros, pero en sus momentos de claridad conversa muy tranquilo e incluso tira tallas”, indicó.

“Para mí fue terrible dejarlo ahí, pero ya no podía ayudarlo (…) Apechugué lo más que pude y después de dejarlo anduve llorando como tres días seguidos”, agregó.