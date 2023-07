“La c… pa inmortal”: Willy Sabor impactó al desclasificar que Iván Arenas todavía fuma aún cuando tuvo cáncer

A comienzos de julio, Iván Arenas reveló en el podcast de Willy Sabor, Es la hora de tu podcast, que ha sufrido cuatro infartos cardíacos a lo largo de su vida. “Es que yo colecciono, tú no me entiendes“, bromeó en aquella oportunidad.

Ahora, fue el propio humorista y locutor de radio quien contó que su amigo, el Profesor Rosa, además tuvo cáncer y aún así fuma cigarros. “Tuvo cuatro infartos. Fuma una cajetilla diaria y más encima salió de un cáncer“, comenzó diciendo.

“¿Sabías esa h…? Salió de un cáncer. Tiene la mitad del intestino cortado“, contó en el programa Sin Editar de Pamela Díaz, quien miraba atónita frente a lo que contaba Arenas en la entrevista.

En esa línea, el intérprete de canciones como El león y Pobre pollo añadió que “cuando (Iván) vino a mi podcast, se fumó una cajetilla. Fumaba y tomaba. Estaba feliz. Le encantó venir para acá. Imagínate, me decía que en ningún lado puede fumar“.

“Pero si una vez sale de la operación… Esta h… no sé si la saben. Sale de la operación y yo lo llamo: ‘¿Cómo estay?’ ‘Aquí, me estoy comiendo unas papas fritas’ me dijo. La caga pa’ inmortal”, contó también, sorprendiendo a la animadora.

Finalmente, Willy Sabor siguió abordando el consumo de Arenas y contó que “una vez en el Arena Monticello le tapaban los detectores de humo para que pudiera fumar en el camarín. Regalón el hueón”, concluyó.

Mira el momento a continuación: