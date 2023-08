“Estoy muy tranquilo”: Willy Semler reiteró su inocencia al abordar acusaciones de abuso sexual en su contra

En marzo de este año se hizo pública una denuncia de la ex pareja de Willy Semler, quien acusó al actor de haber ejercido violencia psicológica y sexual en su contra.

Varios meses después, y luego de haber sido marginado de varios trabajos, el intérprete enfrentó las acusaciones y decidió romper su silencio en conversación con Nicolás Larraín.

“Con 64 años lo único que me falta es morirme y hacerme millonario, a esta altura de la vida uno realmente si nada hace, nada teme. Por eso estoy acá”, comenzó diciendo en Not News.

En eso, explicó que “cuando tú sacas las cosas de contexto y las pones en boca de un rostro semifamoso como el mío, cobra otra categoría, no hay ningún maltrato de ningún tipo”, dijo.

Willy Semler: “Es muy doloroso”

“(Son) frases sacadas de contexto y es muy doloroso porque era una relación que respetaba mucho y que a propósito de no seguir cierta instrucción de la relación va este golpe de vuelta”, aseveró.

En esa línea, Semler reveló el impacto que ha tenido la denuncia en distintos aspectos de su vida. “Lo que más me ha dolido Nico, es que tengo una personalidad fuerte, me han pasado cosas de todo tipo, pero el daño colateral que ha significado para mis hijos, para mi familia y mis amigos ha sido devastador”, confesó el actor.

El actor reitera su inocencia

Por otra parte, Willy fue enfático al señalar que es inocente, pues indicó que “obvio que niego rotundamente todas las acusaciones y estoy muy tranquilo al decirlo”.

“Ahora, presuntamente si hubiera un embarazo, no hay problema en reconocer la guagua y cumplir con mi deber como padre, pero me adjudico la ventaja de la duda en ese sentido (…) No ha aparecido el asunto como un hecho de facto, y por algo será…”, concluyó el intérprete.

Síguenos en