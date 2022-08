“Tiene un tema de celos”: Wilma González salió al paso de la polémica entre su madre y Gonzalo Egas

La modelo española Wilma González salió al paso de la polémica en la que está involucrada su madre, Inmaculada González, y su ex pareja Gonzalo Egas, padre de su hijo Noah.

Hace algunos días, la familiar de la ex chica reality criticó duramente al ganador de La Granja, asegurando en una publicación en Facebook que era “una mala persona (…) Se lavó la cara con mi nieto”, todo porque presuntamente habría entrado en una nueva relación.

Sin embargo, la propia González defendió a Egas y aseguró que siempre ha tenido una buena relación, pese a que no están juntos desde hace varios años e incluso ella misma ha reiniciado su vida.

“Necesitaba desahogarme. Yo estaba muy callada respetando la decisión de Gonzalo, que no quería hacer la bola de nieve más grande, pero era como si no tuviera nada que decir de lo que escribió mi madre”, aseguró.

En conversación con Las Últimas Noticias, la española reveló que se enteró porque el propio ex peleador le envió un pantallazo de esto y que lo ocurrido la complicó debido a que tiene pasajes para ir a visitar a Inmaculada a mediados de agosto, precisamente con Noah.

“Mi mamá incluso puso plata para llevar a Noah, como están tan caros…Nosotros llevamos un tiempo distanciadas, pero eso no quiere decir que no le iba a llevar a Noah para que la viera y de repente viene con esta bomba. Ahora no sé (si viajar), no sé qué hacer”, agregó.

“Es un tema de ella”

La también actriz de 37 años admitió que desde un tiempo que está distanciada de su madre. “Manteníamos la relación, más que nada por Noah. Ahora que íbamos yo estaba en buena onda con ella porque ella estaba feliz y de repente sale con esto”, dijo.

“Mi mamá nunca se ha llevado con Gonzalo, pero es un tema de ella y ni siquiera es algo personal. Yo creo que tiene un tema de celos, pero no me puedo hacer cargo de eso. Además, claramente hay una cierta inestabilidad si ella se enoja, no se mide y sobrepasa este tipo de límites”, añadió.

Posteriormente, Wilma recalcó que con Egas “nunca hemos tenido ningún problema, hemos tenido una relación muy civilizada (…) Me da lata porque en las redes me han tratado súper duro”.

Respecto a si habló con Inmaculada, la modelo indicó que “no. Hablé con mi hermano y mi papá. Es doloroso porque es mi mamá y le están haciendo un bullying extremo y me duele, es mi madre y, aunque tenga dolor, pena y enojo con ella, no soy rencorosa y trato de empatizar con lo que le pasa, que no se contiene y publica las cosas”, concluyó.