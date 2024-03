Wilma González se quebró en llanto por difícil momento personal: “Luchando contra cosas que no merecemos”

Wilma González preocupó a sus seguidores luego de que subió una foto llorando, completamente acongojada. En la publicación se podía notar que estaba pasando por un difícil momento, aunque lo explicó en detalle a través de un escrito.

“Hoy quiero compartir con todos ustedes un lado de mí que rara vez ven en mis publicaciones: la vulnerabilidad“, partió diciendo la influencer. Aunque inmediatamente aclaró un punto: “Con Nico Seguel estamos bien, por si acaso”, señaló.

Y aunque aseguró no tener problemas con él, enfatizó que existen otras aristas: “La vida se compone de muchos matices, no solo la pareja. Juntos estamos luchando contra muchas cosas que francamente no merecemos y parece que debemos aprender de la forma más dura“, sinceró.

El colapso de Wilma González

“La primera foto me muestra en uno de mis momentos más difíciles, con lágrimas en mis ojos y sintiendo que hay demasiadas cosas que han estado mal en estas últimas semanas. Porque la verdad es que mi vida no es perfecta y no siempre tengo una sonrisa en mi rostro”, admitió.

“Sé que en las redes sociales tendemos a mostrar solo nuestras mejores versiones, filtrando cada imagen y compartiendo solo los momentos de éxito y felicidad, pero quiero romper ese molde y recordarles que está bien no estar bien todo el tiempo“, sumó.

Pero, ante este difícil proceso se mostró optimista: “La vida está llena de altibajos y cada uno de nosotros enfrenta desafíos y luchas personales. A veces lloramos, a veces tropezamos, pero eso no nos hace débiles, al contrario, muestra nuestra humanidad y nuestra capacidad para superar obstáculos”, indicó.

Pidió ayuda a sus seguidores

“Así que hoy les pido que se unan a mí en abrazar lo real, lo auténtico y lo vulnerable. Porque en la sinceridad encontramos conexión, empatía y fuerza. Y juntos, podemos construir una comunidad donde todos nos sintamos aceptados y apoyados, sin importar nuestras imperfecciones”, lanzó como petición.

“Gracias por estar aquí, por ser parte de mi viaje y por aceptarme tal como soy, con todas mis emociones y verdades. La segunda foto con mi hijo amado, es la muestra de lo que me hace sacar fuerzas cuando tengo todo en contra. ¡Los quiero!”, cerró.

Revisa la publicación en Instagram:

