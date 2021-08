Mon Laferte publicó este miércoles su esperada sesión para “Spotify Singles”, donde versionó dos canciones con nuevos arreglos musicales.

Uno de los temas es Flaco, tema incluido originalmente en el cuarto álbum de la cantante chilena, titulado “La Trenza” (2017).

Sin embargo, fue la otra canción que generó más sorpresa entre sus seguidores, ya que la artista se la jugó con una versión en español de Wish You Were Gay, de la joven estrella estadounidense Billie Eilish.

Lee también: “Me puse un reto y lo cumplí”: Paloma Mami obtuvo disco de oro en EE.UU. con su primer álbum

Bajo la producción de su director musical, el mexicano Manú Jalil, Mon transformó uno de los mayores éxitos de la intérprete de Bad Guy con la incorporación de guitarras, baterías e instrumentos de viento.

“Te prometo que intenté ignorarlo otra vez, ¡ay, si tan solo fueras gay!”, tradujo la viñamarina en el coro de este single incluido en el exitoso álbum debut de Eilish.

A través de redes sociales, fans de todo el mundo reaccionaron con sorpresa ante esta inesperada adaptación. “Es que hace días la vengo pasando muy mal de salud y escuchar a Mon en una canción de Billie me hizo tan bien”, comentó una usuaria.

Otros en tanto, ven con esperanza una posible colaboraciones entre ambas artistas. Mira a continuación algunas reacciones que dejó este cover:

Muchas gracias @monlaferte por deleitarnos con tan bella versión de "Flaco" y un cover tan fregón con "Wish you were gay" de Billie Eilish Vaya que no dejas de sorprendernos con tu bella música ❤ pic.twitter.com/cIePqqldma — Angel MONcada Laferte (@AmlopezJ) August 25, 2021

Mon Laferte mi DIOSA. PERO DENLEEEE A REPRODUCIR SUS CANCIONES, QUE ESE BEBÉ NO SE VA A COMPRAR LOS PAÑALES SOLITO.🤍 — Mirna🍒 KAPRICHOSA (@xprettylxar) August 25, 2021

Se imaginan que @billieeilish escuche el cover de @monlaferte y saquen una versión juntaaas, crazyyy!!!❤❤❤ — David (@DavidLafzz) August 25, 2021

Es que hace días la vengo pasando muy mal de salud y escuchar a Mon en una canción de Billie me hizo tan bien 🥺 las amo @monlaferte @billieeilish — 🌻 (@solvicari) August 25, 2021

Así que era estaaaa canción 😱

Qué buena versión!! 🔥😍 Bueno ya, quiero una colaboración @monlaferte @billieeilish pic.twitter.com/e5IPtEuFem — DavidRicardo🇪🇨 (@DavidRicardoV93) August 25, 2021