El pasado 11 de abril, Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, se transformó en la primera celebridad en llevarse la victoria en un combate en Wrestlemania, el evento más importante de la WWE.

Tras su irrupción en el Royal Rumble, el artista urbano fue oficializado en la cartelera oficial del espacio televisivo en una lucha en parejas, junto a su compañero Damian Priest, con quien enfrentó a The Miz y Jonn Morrison.

El combate culminó con el triunfo del puertoriqueño, quien aplicó todas técnicas y conocimientos en lucha en libre, dejando atónitos a los espectadores, incluso al icónico Triple H.

Lee también: Matthew Perry sufrió de ansiedad mientras filmaba Friends: “Sentía que iba a morir si no se reían”

Figuras de la talla de Randy Orton y The Undertaker quedaron admirados del trabajo de Bad Bunny y lo felicitaron públicamente a través de redes sociales.

Ahora, Aleister Black dedicó unas palabras al puertorriqueño. “Bo Dallas y yo estuvimos allí durante su primer día. Bad Bunny vino preparado a observar, escuchar y aprender. Ni una sola vez se rindió, ni se quejó. Es un gran trabajador en todos los aspectos de su vida”.

Lee también: El sorprendente cambio físico de Mark Wahlberg para el papel que tendrá en su nueva película

Además, agregó que Benito “entrenó incansablemente” con los profesionales del Performance Center, lugar donde practica los miembros y las futuras estrellas de la WWE.

Me and Bo Dallas were there for his first day. Came prepared, came to observe, listen and partake. Not once gave up, not once complained. Dude is a hard worker in every aspect of his life. Completely understand why as an artist he’s so successful. No cutting corners anywhere. https://t.co/AUmQevIPIA

— Devil's Blood (@WWEAleister) May 29, 2021